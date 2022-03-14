Курс гривні зараз зафіксований і стабільний. Про це сказав глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба відомство.
"Ми зафіксували курс гривні, він стабільний. Думаю, ми його збережемо", - заявив Марченко.
Також він закликав до відновлення роботи регіони, де не ведуться бойові дії.
"Закликаю весь бізнес, де немає бойових дій, відкриватися і працювати. Дуже важливо, щоб економіка країни продовжувала працювати", - додав чиновник.
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Зазначимо, з моменту початку бойових дій курс валют зафіксований на рівні 24 лютого: за один долар потрібно заплатити 29,25 гривень, а за євро - 33,17 грн.
Додамо, в Національному банку заявили, що після завершення військових дій регулятор в найкоротші терміни повернеться до політики плаваючого утворення курсу.
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