У будь - якому випадку, Евакуація триватиме до тих пір, поки ви всі будете в безпеці, - говорить Гайдай.

Сьогодні стало відомо, що росіяни обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всі доставлені до залізничних вокзалів. До речі, з цього міста сьогодні евакуйовано рекордну для Луганщини кількість людей - близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області в цілому", - написав Гайдай.

В цілому евакуйовано понад 1700 жителів Луганщини. За допомогою патрульних поліцейських, протестантської церкви та волонтерів була можливість забрати з Сєвєродонецька - 285 осіб, 60 з Рубіжного, з Лисичанська (+ довколишні міста та села) – 1300 осіб, 52 з Кремінної, 38 попаснян.

"Ситуація загострюється, піклуватися про Вас стає важче, але ми робимо все можливе. У будь - якому випадку, Евакуація триватиме до тих пір, поки ви всі будете в безпеці» - пише Гайдай.

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