Мер розповів, яка зараз ситуація у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про безпекову ситуацію в столиці та відповів на питання, коли жителі міста можуть повертатися додому. Про це він сказав у ефірі Фактів ICTV.

«Ми не будемо забувати, що декілька днів тому біля Києва тривали бої, були обстріли. Ми знаємо, наскільки ситуація непроста. Ми розуміємо, що наші протиповітряні сили працюють, але гарантії не можемо дати, в будь-який момент може прилетіти чи ракета чи снаряд в будь-яку будівлю», - зазначив Віталій Кличко.

Також мер столиці додав, що наразі ведеться боротьба з ДРГ, більша частина яких уже знищена.

«Прохання ще декілька днів почекати, і можливо через тиждень можна буде уже повернутись до цього питання. На сьогоднішній день, дбаючи про безпеку людей, я раджу: «Не поспішайте, будь ласка, повертатись, почекайте ще тиждень», - сказав Віталій Кличко.

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