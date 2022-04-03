Хакери Anonymous злили особисті дані 120 тисяч російських окупантів, які беруть активну участь у військових діях проти України. Про це Anonymous повідомили на своєму акаунті в Twitter.

"У мережу витекли персональні дані 120 тисяч російських солдатів, що воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом", - йдеться у повідомленні.

Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян. Подивитися їх можна за посиланням.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

Зазначимо також, стало відомо, що в Бучі, де знайдено сотні закатованих мирних жителів, стояла в/ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю.

В мережі показали фото цієї військової частини.

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