Хакери Anonymous злили особисті дані 120 тисяч російських окупантів, які беруть активну участь у військових діях проти України. Про це Anonymous повідомили на своєму акаунті в Twitter.
"У мережу витекли персональні дані 120 тисяч російських солдатів, що воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом", - йдеться у повідомленні.
Серед даних у списку імена, табельний номер та місце служби росіян. Подивитися їх можна за посиланням.
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Зазначимо також, стало відомо, що в Бучі, де знайдено сотні закатованих мирних жителів, стояла в/ч 51460 з села Князе-Волконське Хабаровського краю.
В мережі показали фото цієї військової частини.
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