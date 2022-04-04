Сили протиповітряної оборони ЗСУ на Волині збили ворожий об'єкт. Про це ввечері 4 квітня повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Інцидент стався у Маневицькому районі.

«За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти», - йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото

Раніше, 29 березня, сили ППО вже збили над Волинню російську ракету. Впродовж дня в області були 2 затяжні повітряні тривоги.

Ілюстративне фото

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