Сили протиповітряної оборони ЗСУ на Волині збили ворожий об'єкт. Про це ввечері 4 квітня повідомив очільник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Інцидент стався у Маневицькому районі.
«За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти», - йдеться в повідомленні.
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Раніше, 29 березня, сили ППО вже збили над Волинню російську ракету. Впродовж дня в області були 2 затяжні повітряні тривоги.
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