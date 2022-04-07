Жителі тимчасово окупованих територій України після багаторічної російської пропаганди прийшли в жах від реалій "руського мира".

Про це свідчить відповідний телефонна розмова, перехоплений і опублікований в мережі СБУ.

Не секрет, що починаючи з 2014 року Росія вела активну пропаганду на тимчасово окупованих територіях України, розповідаючи місцевим жителям жахи про «бандерівців». Однак, з початком повномасштабної війни проти України навіть любителі "русского мира" на захоплених територіях змогли побачити справжню сутність окупантів.

Так, місцева мешканка поскаржилася в телефонній розмові на свавілля «визволителів».

"Тут жах, що діється! Куди мені Соню ховати? Як вони лізуть в будинок і гвалтують...і що хочуть! Ми їм ковбаси, ми їм пиріжки, а що це коїться!...Сергійко, їдь сюди і подивися, що тут робиться! Я завжди вірила тобі! Вірила, як ти мені пояснював за бандерівців... я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти?", - зі сльозами в голосі вимовляє на записі жінка.

При цьому її співрозмовник пропонує їй тільки переїхати кудись "подалі".

"Чого вони такі? Вони під'їжджають, запитують хлопців: де тут молоді дівчатка? Що це таке?",- не може заспокоїтися жінка.

Вона зізналася, що дуже боїться за свою 14-річну внучку.

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