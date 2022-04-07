Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ.

В окупованому РФ Криму російські військові патрулі примусово доставляють призовників до пунктів збору замість видачі повісток. Чоловіків забирають прямо з вулиць. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в соціальній мережі Facebook.

"Зараз замість видачі повісток, військові патрулі примусово доставляють призовників в призначені пункти збору. Чоловікам призовного віку встановлено заборону на виїзд з території півострова. Весь автомобільний транспорт ретельно перевіряється", - зазначила Денисова.

Омбудсмен заявила, що призов до російської армії громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.

Цією ковенцією забороняється окупаційній державі змушувати тих громадян, хто опиняється у владі сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її Збройних або допоміжних силах.

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