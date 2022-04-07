В окупованому РФ Криму російські військові патрулі примусово доставляють призовників до пунктів збору замість видачі повісток. Чоловіків забирають прямо з вулиць. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в соціальній мережі Facebook.
"Зараз замість видачі повісток, військові патрулі примусово доставляють призовників в призначені пункти збору. Чоловікам призовного віку встановлено заборону на виїзд з території півострова. Весь автомобільний транспорт ретельно перевіряється", - зазначила Денисова.
Омбудсмен заявила, що призов до російської армії громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, порушує статтю 51 IV Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
Евакуація з Дніпра: Філатов повідомив, кому варто виїхати
Будівництво нового житла для українців: у Раді придумали, де взяти гроші
"Було б не просто кепсько, а майже кінець": Арестович розповів, що насправді врятувало Київ
Життя триває: жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини
Цією ковенцією забороняється окупаційній державі змушувати тих громадян, хто опиняється у владі сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її Збройних або допоміжних силах.
Нагадаємо, очільник Луганщини розповів, що в області жодна лікарня не вціліла.
Як повідомляла Politeka, "добровольці" з Туви зібралися битися проти ЗСУ в калошах, фото.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі збиралися штурмувати будівлю СБУ, переодягнувшись у форму Нацгвардії.