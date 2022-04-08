У Маріуполі під час захисту міста від навали російських окупантів загинув ветеран війни на Донбасі Рафаель Агаєв. Він загинув, виконуючи бойові завдання у складі підрозділу морської піхоти України.

Про втрату повідомив його друг і ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев.

Як повідомив Остальцев, Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі, виконуючи бойові завдання з оборони міста, у складі свого підрозділу морської піхоти України.

Агаєв колись давно навчив його готувати піцу, "після чого моє життя змінилося". А повернувшись з війни, Чоловіки відкрили мережу піцерій Pizza Veterano, що полюбилася українцям. Не віриться, що це сталось.

"Ти був. Був ах*нним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недострана з усім своїм "недонаселенням". Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемось ", - написав Остальцев.

Нагадаємо, окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.

Як повідомляла Politeka, від ворожого снаряда загинув 10-річний син рекордсмена України.

Також Politeka писала, що у боях за Україну поліг військовий, який пройшов Іловайськ і Дебальцеве.