Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла, що зараз пише президентові України Володимиру Зеленському, який є її близьким другом, у приватних повідомленнях. Про це українська акторка сказала в інтерв’ю "Зірковому шляху".

"Він для мене людина, яку я знаю з юності. Він для мене президент. Він дуже близька мені людина, я його підтримую. Він дуже коротко відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. Я намагаюся надсилати йому різні меми, трошки гумору. Мені так хочеться, щоб хоча б тінь посмішки була на його обличчі", - розповіла зірка «Кварталу 95».

Кравець додала, що пишається поведінкою президента.

"Я не можу сказати, що я від нього такого не очікувала. Такого духу. Тому що я його знаю. Знаю, як він зустрічав будь-які кризи у житті компанії, просто у житті. Я його знаю, інакше не могло бути. Я приємно здивована ще більше, але я знала, що він такий. Я неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією їхньою родиною", - поділилася Кравець.

"Мені здається, що зараз унікальний момент в історії нашої країни, коли народ та влада – це люди. Не "вони" та "ми", а це все – "ми". Коли немає розділу та суперечок, коли єднання такого рівня, якого не було історічно ніколи", - додала актриса.

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