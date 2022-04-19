Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії на сході України 19 квітня. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що сьогодні українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:

особового складу – 30

танків – 2

БТР/БМП – 8

АТ – 2

вертольотів – 1

Додамо, Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Як повідомлялося, ввечері 18 квітня окупанти почали наступ на Донбасі.

19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей. Загиблі є у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.

Нагадаємо, через обстріли окупантів на Луганщині майже всі мирні жителі залишилися без світла

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