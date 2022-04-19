Російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії на сході України 19 квітня. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Фейсбук.
Зазначається, що сьогодні українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 30
- танків – 2
- БТР/БМП – 8
- АТ – 2
- вертольотів – 1
Додамо, Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.
Як повідомлялося, ввечері 18 квітня окупанти почали наступ на Донбасі.
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19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей. Загиблі є у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.
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