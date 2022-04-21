Голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі звернувся до українців з попередженням. За словами чиновника, окупанти готують підлі провокації на світле свято Великодня, він закликає людей залишатися вдома і не ходити в храми.

Звертаюся до жителів Луганщини, які ще залишаються в області, які вже евакуювалися. У Луганській області майже не залишилося вцілілих храмів - вони зруйновані Росією. Церкви, що підпорядковувалися Московському патріархату, були атаковані "русским миром". Бо ворогові все одно. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями і влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я впевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома - не ризикуйте життям", - звернувся Гайдай.

Великдень, Пасха, церква, пасочки

Він також запропонував українцям відсвяткувати Великдень онлайн:"віруючі можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет". Крім того, очільник Луганщини опублікував анонс трансляцій Великодніх богослужінь 23 та 24 квітня.

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