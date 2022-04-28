Демонстраційний тестувальник за структурою, типами завдань, тривалості їх виконання аналогічний вступному тесту.

Українські абітурієнти від 28 квітня можуть пройти онлайн-версію демонстраційного національного мультипредметного тесту (НМТ), який цього року замінить традиційне ЗНО. Про це інформує прес-служба Міносвіти.

Інтерфейс демонстраційного тестувальника відрізняється від реального НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання запропонований варіант аналогічний до вступного тесту.

Тестувальник може мати певні затримки із роботою через велику кількість потенційних учасників. Варто перевірити налаштування систем безпеки на комп'ютері або скористатися іншим браузером для роботи.

Тим у кого повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 90 хвилин за комп’ютером варто завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту. Так можна буде виконати завдання пізніше і звірити свої відповіді з правильними.

Пройти НМТ необхідно за 90 хвилин, упродовж яких потрібно виконати 60 завдань із трьох навчальних предметів:

української мови (завдання 1–20);

математики (завдання 21–40);

історії України (завдання 41–60).

Послідовність виконання завдань можна обирати самостійно як під час виконання демонстраційного тесту, так і реального тестування.

Після завершення роботи над тестом будуть доступними результати за кожен блок завдань НМТ.

Перед початком виконання тесту необхідно правдиво відповісти на 4 запитання про себе, щоб зібрати статистичні дані.

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