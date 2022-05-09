Російські військові хочуть їх ставити попереду своєї армії як гарматне м'ясо.

Окупанти хочуть створити нову підлість для ЗСУ. Так, в тимчасово окупованому Херсоні військові рф хочуть дати ув'язненим зброю і змусити їх воювати проти ЗСУ. Таких ув'язнених у місті чимало.

Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денисова на сторінці Facebook.

"Російські військові хочуть їх ставити попереду своєї армії як гарматне м'ясо, щоб українській армії довелося стріляти в своїх же людей. Їх там понад 2 тис!", - написала омбудсмен.

У цих містах позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. Вони поки що мають їжу і воду. І тримаються. Адже, якщо вони підуть з цих установ, ув’язнених точно заберуть.

Також росіяни продовжують викрадати людей прямо посеред вулиці, зникають журналісти, люди з активною громадянською позицією. Людей кидають в спеціально створену катівню.

Заручниками окупації Херсона стали і працівники колишньої пенітенціарної системи, нині підпорядковані Міністерству юстиції України.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти почали вимагати гроші в українців на блокпостах.

Як писала Politeka, на Херсонщині окупанти не дають жителям загасити палаючі ліси.

Також Politeka писала, що на кордоні Херсонщини ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами і десятки окупантів.