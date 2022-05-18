Про це 17 травня повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
За її словами, Кабінет Міністрів прийняв рішення відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. При цьому наголошується, що поки це рішення тимчасове.
За словами Свириденко, таким чином уряд розраховує допомогти операторам ринку забезпечити його ресурсом.
"Ми з боку держави призупинимо цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть європейському ринку транспортувати в Україну", - повідомила міністр.
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Вона також розкрила ціни, які, за оцінками уряду, чекають українців. Так, очікується, що дизпаливо коштуватиме не вище 58 грн, а бензин – не вище 52 грн.
Також Свириденко попередила, що уряд буде готовий ввести санкції проти операторів ринку, які будуть зловживати становищем і накручувати ціни.
Зазначимо, що ситуація на ринку пального в Україні залишається вкрай важкою. В уряді обіцяють, що вона налагодиться протягом декількох тижнів, поки ринок не перебудується на поставки з Євросоюзу.
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