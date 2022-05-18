Про це 17 травня повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

За її словами, Кабінет Міністрів прийняв рішення відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. При цьому наголошується, що поки це рішення тимчасове.

За словами Свириденко, таким чином уряд розраховує допомогти операторам ринку забезпечити його ресурсом.

"Ми з боку держави призупинимо цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському або навіть європейському ринку транспортувати в Україну", - повідомила міністр.

Вона також розкрила ціни, які, за оцінками уряду, чекають українців. Так, очікується, що дизпаливо коштуватиме не вище 58 грн, а бензин – не вище 52 грн.

Також Свириденко попередила, що уряд буде готовий ввести санкції проти операторів ринку, які будуть зловживати становищем і накручувати ціни.

Зазначимо, що ситуація на ринку пального в Україні залишається вкрай важкою. В уряді обіцяють, що вона налагодиться протягом декількох тижнів, поки ринок не перебудується на поставки з Євросоюзу.

Нагадаємо, в офісі президента знайшли рішення, коли українці отримають достатньо бензину.

Як повідомляла Politeka, в уряді заговорили про різке підвищення податків.

Також Politeka писала, що киянам пояснили, коли налагодиться ситуація з бензином.