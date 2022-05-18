Так, один з клієнтів Приватбанку на сторінці банку в Facebook уточнив, коли знову можна буде скористатися послугою "Оплача частинами".
"Старі Оплати частинами я на початку війни погасив, а нові, оплата частинами в "Розетке", працюють тільки в монобанку, а пенсію я отримую в приваті", - повідомив клієнт.
У Приватбанку підтвердили, що послуга зараз дійсно недоступна.
"Призупинено оформлення кредитів "Оплата частинами","Миттєва розстрочка" і "Кредит готівкою", як тільки Сервіс відновить свою роботу - ми обов'язково вас проінформуємо", - повідомили в ПриватБанку.
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Додамо, раніше клієнти скаржилися на проблеми в роботі банкоматів ПриватБанку.
"Коли будуть працювати банкомати? Навіщо такий банк, коли не можеш зняти готівку? Ощад і Аваль без проблем, а Приват показав, що він за банк. Більше до вас немає ніякої довіри треба знімати все і з вами не мати ніяких справ", - повідомляла одна з клієнток Привату.
У банку на скаргу відреагували, повідомивши, що поки дійсно можуть спостерігатися «певні складнощі в налаштуванні процесів».
«Намагаємося інкасувати наші банкомати і термінали там, де це можливо з міркувань безпеки наших інкасаторів. Робимо це при першій можливості...», - повідомили в ПриватБанку.
Нагадаємо, раніше в ПриватБанку повідомили, у кого можуть виникнути проблеми зі зняттям готівки.
Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.
Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.