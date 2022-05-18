У Приватбанку повідомили клієнтам про зміни щодо кредитів "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка" та "Кредит готівкою".

Так, один з клієнтів Приватбанку на сторінці банку в Facebook уточнив, коли знову можна буде скористатися послугою "Оплача частинами".

"Старі Оплати частинами я на початку війни погасив, а нові, оплата частинами в "Розетке", працюють тільки в монобанку, а пенсію я отримую в приваті", - повідомив клієнт.

У Приватбанку підтвердили, що послуга зараз дійсно недоступна.

"Призупинено оформлення кредитів "Оплата частинами","Миттєва розстрочка" і "Кредит готівкою", як тільки Сервіс відновить свою роботу - ми обов'язково вас проінформуємо", - повідомили в ПриватБанку.

Додамо, раніше клієнти скаржилися на проблеми в роботі банкоматів ПриватБанку.

"Коли будуть працювати банкомати? Навіщо такий банк, коли не можеш зняти готівку? Ощад і Аваль без проблем, а Приват показав, що він за банк. Більше до вас немає ніякої довіри треба знімати все і з вами не мати ніяких справ", - повідомляла одна з клієнток Привату.

У банку на скаргу відреагували, повідомивши, що поки дійсно можуть спостерігатися «певні складнощі в налаштуванні процесів».

«Намагаємося інкасувати наші банкомати і термінали там, де це можливо з міркувань безпеки наших інкасаторів. Робимо це при першій можливості...», - повідомили в ПриватБанку.

Нагадаємо, раніше в ПриватБанку повідомили, у кого можуть виникнути проблеми зі зняттям готівки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.