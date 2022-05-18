Про це в Facebook розповіла користувач Світлана Березівська. За її словами, хлопчик пішки пройшов два кілометри з місця, де тато загинув до його могили.

«Батько Дмитра – Володимир Ковальський- ветеран АТО. Прошов Майдан, 2016 року він у складі розвідки на Сході підірвався на міні і втратив кінцівки двох ніг. Тоді дивом врятувався. Його 2 кілометри бойові побратими несли до шпиталю..Тоді його дружина уже чекала їхнього малюка Дмитра.. Вагітною дружина переселилась у військовий шпиталь, щоб допомогти Володимиру одужувати .. Всім світом на протези бійцю АТО тоді збирали українці. Уже 2016 року Володимир на протезах взяв участь у Іграх Героїв. Його в Бучі за протези, які він не ховав, називали бучанським термінатором, а він розпочав свою справу і виховував сина…», - розповіла Світлана.

Коли 27 лютого на околицях Києва тривали бої Володимир взяв автомат і разом із місцевою самообороною захищав місто. Того ж дня під час страшного бою він отримав поранення і помер дорогою у шпиталь.

«Далі було пекло окупації. Тіло захисника на двох протезах поховали в груповому захоронені вбитих у Бучі, на якому рідні не попрощались із Героєм .. Але почесному прощанню бути і на 80 день після смерті – його шестирічний син Дмитро пройшов 2 кілометри зруйнованою Бучею пішки з місця, де тато загинув до могили. Під кінець дороги хлопчика взяли на руки, але зійти із ходи син відмовився» - розповіла Світлана, додавши, що Дмитро мріявпопрощатись із батьком Героєм.

На могилі хлопчик стискав прапор, яким накривали батька на прощання і нарешті міг поплакати - досі тримався, бо мама довго не наважувалася розповісти, що тата більше немає.

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