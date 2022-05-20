У Приватбанку пояснили, як уникнути штрафів тим, у кого є заборгованість по кредитній картці, але немає можливості погасити борг.

Як пише Politeka.net, зокрема, це стосується бійців ЗСУ. Так, в ПриватБанк звернулася дружина одного з мобілізованих українців.

"Мого чоловіка мобілізували в ЗСУ місяць тому. Він має заборгованість по кредитній картці. Відвідати відділення банку поки немає можливості. З онлайн-допомогою Приват-24 теж є проблема через поганий інтернет. Чи можу я, як дружина, звернутися до відділення банку, щоб у разі прострочення по платежах йому не нараховувалися пеня, штрафи і відсотки? Якщо так, що для цього потрібно?» ,- написала жінка на сторінці Приватбанку в Facebook.

У Приваті дали ствердну відповідь, уточнивши, які документи необхідно при собі мати:

"- Військовий квиток та довідка із зазначенням терміну військової служби для осіб рядового, сержантського та старшинського складу та офіцера запасу. - Службове посвідчення та довідка із зазначенням строку військової служби (виписка з наказу, повідомлення за місцем вимоги або довідка про зарахування до списків військової частини для резервістів) для осіб офіцерського складу та прапорщиків".

Також у Приватбанку уточнили, що робити, якщо військовий квиток знаходиться безпосередньо у військовослужбовця:

"Для подачі заявки повинен бути квиток, спробуйте все ж надати документи через через чат-онлайн Приват 24".

Нагадаємо, у Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.