Як пише Politeka.net, зокрема, це стосується бійців ЗСУ. Так, в ПриватБанк звернулася дружина одного з мобілізованих українців.
"Мого чоловіка мобілізували в ЗСУ місяць тому. Він має заборгованість по кредитній картці. Відвідати відділення банку поки немає можливості. З онлайн-допомогою Приват-24 теж є проблема через поганий інтернет. Чи можу я, як дружина, звернутися до відділення банку, щоб у разі прострочення по платежах йому не нараховувалися пеня, штрафи і відсотки? Якщо так, що для цього потрібно?» ,- написала жінка на сторінці Приватбанку в Facebook.
У Приваті дали ствердну відповідь, уточнивши, які документи необхідно при собі мати:
"- Військовий квиток та довідка із зазначенням терміну військової служби для осіб рядового, сержантського та старшинського складу та офіцера запасу. - Службове посвідчення та довідка із зазначенням строку військової служби (виписка з наказу, повідомлення за місцем вимоги або довідка про зарахування до списків військової частини для резервістів) для осіб офіцерського складу та прапорщиків".
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Приїдеш на все готове. Сором!": молода дружина Віктора Павліка похвалилася життям в Ізраїлі без чоловіка і оскандалилася
Новим обранцем дочки Путіна виявився танцюрист Зеленський, ЗМІ видали подробиці: старше на 17 років
Вибухи в Кривому Розі: жителям повідомили, що відбувається
Зазнали втрат і відступили: окупанти провалили наступ відразу на чотирьох напрямках
Також у Приватбанку уточнили, що робити, якщо військовий квиток знаходиться безпосередньо у військовослужбовця:
"Для подачі заявки повинен бути квиток, спробуйте все ж надати документи через через чат-онлайн Приват 24".
Нагадаємо, у Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки.
Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.
Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.