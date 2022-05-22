Цього разу "привіт" від українців передали колаборанту Андрію Шевчику, незаконно призначеному "мером" захопленого Енергодара. Цю інформацію підтвердив у своєму телеграм-каналі законний мер міста Дмитро Орлов.

Вранці в неділю, 22 травня, з'явилася інформація про те, що в Енергодарі прогримів вибух на вулиці Курчатова. Повідомлялося, що невідомі підірвали двері в під'їзд будинку, де живе Шевчик, якого росіяни в обхід українських законів призначили «мером» міста.

Повідомлялося, що підрив був прицільним – він стався в момент, коли колаборант заходив в під'їзд.

Орлов підтвердив цю інформацію, а також повідомив про те, що в результаті вибуху колаборант отримав поранення.

"Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження того, що під час вибуху отримали поранення самопроголошений глава «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - написав легітимний мер Енергодара.

Він також підкреслив, що ніхто з жителів під'їзду не постраждав.

У свою чергу, місцеві жителі повідомляють про те, що після вибуху чули автоматні черги. Вони повідомляють, що Шевчик перебуває у важкому стані.

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