У місті Стрий, що на Львівщині священику Української православної церкви московського патріархату Володимиру Мандзюку хлюпнули в обличчя зеленкою. Про інцидент повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.
Відзначається, що інцидент стався з протоієреєм Володимиром Мандзюком. Також вказується, що про подію повідомила його дочка в Facebook.
"Це мій батько, отець Володимир, священик УПЦ в м. Стрий. Сьогодні під час церковного богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захопили наші храми. Ще раз пишу: наші батюшки моляться про наших воїнів, про нашу країну, ми молимося церковно-слов'янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою. Схаменіться, Бог поругаємий не буває", - заявила дочка священика УПЦ МП.
Зазначимо, що на інцидент на Львівщині також відреагував радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Він написав коротко: "Що тут скажеш, у кожного патріота України є своя зброя".
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