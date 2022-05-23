Все обличчя і церковна ряса священика були залиті зеленкою, кадри потрапили в мережу.

У місті Стрий, що на Львівщині священику Української православної церкви московського патріархату Володимиру Мандзюку хлюпнули в обличчя зеленкою. Про інцидент повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

Відзначається, що інцидент стався з протоієреєм Володимиром Мандзюком. Також вказується, що про подію повідомила його дочка в Facebook.

"Це мій батько, отець Володимир, священик УПЦ в м. Стрий. Сьогодні під час церковного богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захопили наші храми. Ще раз пишу: наші батюшки моляться про наших воїнів, про нашу країну, ми молимося церковно-слов'янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою. Схаменіться, Бог поругаємий не буває", - заявила дочка священика УПЦ МП.

Зазначимо, що на інцидент на Львівщині також відреагував радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Він написав коротко: "Що тут скажеш, у кожного патріота України є своя зброя".

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