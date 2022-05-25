Поки вони не досягли будь-яких серйозних проривів або значного прогресу в досягненні заявлених цілей.

Російські окупанти направляють велику кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв з українськими військовими в Луганській області. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW).

Також окупанти відмовляються від зусиль по завершенню великого оточення українських військ на сході України. Замість цього рашисти намагаються забезпечити менше оточення, що дозволяє їм домагатися стабільного прогресу.

Вони намагаються домогтися одночасного оточення кількох невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях.

До всього іншого рашисти планують оточити більш широкий район Сєвєродонецька включаючи Рубіжне і Лисичанськ, а також район Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого на північний схід від Попасної і навколо українських укріплень в Авдіївці.

Поки вони не досягли будь-яких серйозних проривів або значного прогресу в досягненні заявлених цілей.

Експерти прогнозують, що якщо російські війська успішно оточать Сєвєродонецьк, а також інші великі міста, такі як Бахмут, то зіткнуться із затяжними міськими боями.

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Як повідомляла Politeka, окупантам доводиться змінювати тактику.

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