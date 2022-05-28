Нової атаки на Київ з боку Білорусі можна не побоюватися.

Про це в ефір з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Білорусь точно не братиме участі в новій спробі атаки на Київ. При цьому навіть якщо росіяни почнуть планувати подібний наступ, білоруські військові можуть і зовсім перейти на бік захисників України.

Тому Олександр Лукашенко нічим не зможе допомогти своєму другові Володимиру Путіну в цьому питанні.

"Раджу мрійникам кремлівським про завоювання Києва вдивитися в поведінку Олександра Григоровича, і зрозуміти, що навіть якщо він пообіцяє 20 тисяч білоруського війська, то ви себе виявите знову в страшно знайомих місцях, пристріленими українською артилерією, ТРО, механізованими, десантними частинами і спецназом", - заявив Арестович, підкресливши, що після Бучі українські захисники на київському напрямку ворогів брати в полон не будуть.

Радник глави ОП підкреслив, що можливість атаки з боку Білорусі - не більше ніж " апокаліптичний прогноз

"Відгребетесь направо і наліво", - підсумував Арестович, звертаючись до тих, хто в Росії все ще мріє про захоплення Києва.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив перспективи нового наступу на Київ.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів, чим Путін шантажує Європу.

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