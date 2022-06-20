Українців обурила заява російської ліберальної журналістки Юлії Латиніної.

Так, як передає InformNapalm, Латиніна розкритикувала рішення Верховної Ради заборонити імпорт та розповсюдження в Україні книг із росії та Білорусі. Також заборона поширюється на книги, що випущені на тимчасово окупованих територіях України. "За" проголосували 306 народних депутатів.

У своєму твітері журналістка написала, що "треба скасовувати російську армію, а не російські книжки".

"Латиніна вирішила повчити українців, як їм жити і як воювати проти рф. "Харошіє рускіє" як завжди лізуть без мила повчати українців. Хай та холера кадирова вчить "рускаму язику", дон", - відповіли у офіційому телеграм-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти.

Також прокоментував заяву Латиніної український журналіст Денис Казанський:

"Якщо російські книжки виховали таких солдатів - то їх треба скасовувати разом із солдатами".

"У росії забороняють все українське і навіть паркани жовто-сині перефарбовують. Ось коли в росії стануть співати українською і читати Тараса Шевченка в оригіналі і повернути людям можливість ходити в жовто-синьому, тоді і поговорити можна про повернення російських книг;

"В Україні має бути стільки ж російських книг та культури, скільки в росії - українських книг та культури. І нема про що більше говорити;

Показово. Закон ні слова не каже про заборону "русских книг". Мова про припинення постачання із країн-агресорів, тобто "российских", а не "русских", і то не повністю, а із винятками. Отак "хорошие рускіє" і показують своє справжнє обличчя. Отак попитати- а як ви думаєте, нормально було б постачати книжки із Німеччини в СРСР в 41-45рр?" - пишуть українці у коментарях.

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