Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті EBU.
Представники Європейської мовної спілки пояснили своє рішення тим, що для них на першому місці стоїть безпека всіх учасників і глядачів конкурсу. Також підкреслюється, що планування заходу потрібно починати вже зараз.
За словами організаторів, для роботи на Євробаченні-2023 вже акредитовано не менше 10 тисяч осіб. Також очікується, що подивитися Захід прибудуть близько 30 тисяч фанатів з усього світу.
Також організатори нагадали, що в правилах конкурсу зазначається, що його можуть перенести у форс-мажорній ситуації, такій, як війна.
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"ЄВС повідомляє, що» з жалем» прийняв рішення перенести проведення Євробачення-2023 в іншу країну, а також продовжить дискусії з пошуку відповідного місця для проведення конкурсу в наступному році", - розповіли на українській сторінці в Instagram, присвяченій Євробаченню.
Українці вже відреагували на таке рішення організаторів конкурсу.
"Та ну на", "через три роки виграємо ще й проведемо все на топ рівні", "Ну і добре тоді нехай Євробачення 2024 пройде в Україні!", "Дуже шкода, але ми насправді не знаємо, скільки ще триватиме ця напасть. Але не потрібно засмучуватися. Ми молодці. Ми переможці", - пишуть люди.
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