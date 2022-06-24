Пішов з життя український поет, сценарист і актор Аркадій Гарцман. Йому було 75 років. Трагічну новину повідомила його дочка Вікторія Аронова в Facebook.
"У мене був найкращий тато в світі. І для мене – найкраща людина в світі. Він і зараз є, але вже в іншому місці – з Господом на небесах. Тільки це втішає. Але я знаю, що одного разу ми знову побачимося і вже у вічності будемо разом. Так що до зустрічі, моя любов!" – написала вона.
У коментарях під публікацією українці висловили своє співчуття і залишили слова розради.
Аркадій Гарцман народився 1 червня 1947 року в Києві. Він відомий як автор пісень, зокрема – до мультфільму Давида Черкаського "Острів скарбів". Пісні на вірші Гарцмана виконують Софія Ротару, Алла Пугачова і Максим Галкін.
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Разом з Робертом Віккерсом він у 1990 році заснували гумористичну газету "Блін" у Києві. Аркадій Гарцман зіграв ролі інтенданта Воробйова в "Ліквідації" і письменника Бабеля в серіалі" Утьосов". Також широкому загалу він відомий по багатосерійній стрічці "Повернення Мухтара".
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