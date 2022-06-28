25 червня вперше з початку військових дій Україна зазнала масованого ракетного удару з території Білорусі – 6 літаків запустили 14 крилатих ракет. Ще з території Білорусі з літаків і землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив в інтерв'ю КП в Україні, чому ми не можемо відповісти Білорусі на ці обстріли.

Він підкреслив, що номінально Білорусь воює з Україною з 24 лютого, адже ракетні та авіаційні удари наносяться з її території, використовуючи її інфраструктуру. Мінськ – повноцінний учасник цієї війни.

Олег Жданов пояснив, що на жаль, ми не можемо відповісти Білорусі через світову політику подвійних стандартів. Тобто Білорусь офіційно не оголосила нам війну, значить, вона не агресор.

"Це пов'язано з тим, що ми на прохання наших західних партнерів не можемо виступати як країна-агресор. Якщо ми почнемо наносити удари по території Білорусі, а у нас на сьогоднішній день навіть ще діють дипвідносини з тією країною, то нас звинуватять в агресії, і тоді ми можемо опинитися без частини західної допомоги", – зазначив експерт.

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