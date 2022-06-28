Кабінет Міністрів України визначив дати початку і закінчення 2022/23 навчального року в школах під час дії правового режиму воєнного стану.

Так, згідно з постановою від 24 червня 2022 р. № 711, навчальний рік розпочнеться 1 вересня.

"Встановити тривалість 2022/23 навчального року з 1 вересня 2022 р. по 30 червня 2023 року", - йдеться в документі.

Постановою доручається обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд рекомендує почати навчальний рік у школах з 1 вересня, а у вузах, крім перших курсів, - з 15 серпня.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов'язане з безпекою наших дітей", - заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також прем'єр підкреслив, що на прифронтових і окупованих територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат.

У травні президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті бойових дій в Україні було зруйновано 1873 навчальних заклади.

"І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 навчальних заклади. Це величезний масштаб втрат. Але коли з нами об'єднані Європа, американське лідерство і весь вільний світ, можемо подолати і це", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, воєнний стан можуть продовжити після 23 серпня.

Також повідомлялося, кого з українців торкнеться скасування безкоштовного проїзду з 1 липня.

Крім того нагадаємо, що українці зможуть повернутися з-за кордону навіть без документів - про які випадки йдеться.