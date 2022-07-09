У ніч на 10 липня в ПриватБанку проводитимуться планові регламентні роботи в мобільному додатку Приват24. Через це сервіси програми не будуть доступні для користувачів з 0:00 до 5:00 ранку. Про це повідомили у прес-службі банку.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24 у нічний час 10 липня, коли більшість клієнтів не проводять операції. ", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі банку вибачилися перед клієнтами за тимчасові незручності.

Раніше повідомляли, що ПриватБанк запускає нову функцію. Як повідомили у банку, для підприємців та бізнес-клієнтів підключив нову можливість для підтримки української армії. Тепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття термінового депозиту до "Приват24 для бізнесу" підключити автоматичне перерахування частини або всіх відсотків на підтримку Збройних Сил України. Крім того, бізнес-клієнти ПриватБанку зможуть підключити таку опцію для вже відкритих термінових депозитів у гривні.

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