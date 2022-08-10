У ДСНС попередили про різке погіршення погодних умов в Україні, у низці областей оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Прогнозом погоди на четвер, 11 серпня, поділилася синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі дощі, місцями з грозами пройдуть у північних областях, на Волині, Рівненщині, зачеплять Полтавщину, Черкащину, можливі локально на Харківщині, Луганщині. Вранці грози очікуються переважно у північній частині України.

"Вдень у четвер короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, в Криму та місцями на узбережжі Запорізької області, а ввечері 11-го серпня дощі пройдуть у центральних областях (окрім Дніпропетровської) та на півночі України (окрім Сумської), на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму. Всі області, які не згадувалися в згадуваний час доби - там без істотних опадів", — детально пояснила синоптик.

Вітер очікується у четвер північно-східний, помірний, часом може бути рвучким, до 12-14 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою залишається у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині — там спека до +30+34 градусів. На решті території України вдень передбачається +21+27 градусів.

У Києві 11-го серпня трохи потепліє, впродовж дня передбачається до +26 градусів. Дощі, місцями з грозами - очікуються. Більша ймовірність опадів вночі, вранці та ввечері.

"Нагадувала і нагадую, що на півдні та сході України триває й триватиме сильна спека, +32+37 градусів, можливо до +37+40 градусів!", — наголосила Діденко.

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