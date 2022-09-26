ПриватБанк повідомив українцям про нову шахрайську схему та розкрив, як не втратити кошти.

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що кіберполіція викрила шахрая, який використовував фішинг на платформі оголошень та викрадав гроші з рахунків клієнтів банку.

За допомогою фішингових посилань зловмисник отримував доступ до банківських рахунків користувачів. У такий спосіб він привласнив близько півмільйона гривень. За скоєне йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Схему інтернет-шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції та за участі працівників служби безпеки ПриватБанку.

Повідомляється, що житель Павлограда видавав себе за покупця на платформах оголошень. Обговорюючи деталі угоди з продавцями, фігурант направляв їм фішингове посилання нібито про інтернет-оплату. Банківські дані, введені користувачами на фішинговому ресурсі, автоматично ставали відомі зловмиснику. Надалі з рахунків потерпілих він привласнював гроші. Загальна сума збитків сягає півмільйона гривень.

Служба безпеки ПриватБанку нагадала, що в разі купівлі товарів на платформі оголошень, деталі угоди ворто обговорювати лише в чаті цієї платформи і не переходити в месенджери. Також необхідно уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

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