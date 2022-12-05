Як повідомляє Politeka.net, однією з областей, яка переходить до стабілізаційних графіків відключень є Дніпропетровська.
«Ми пережили понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження. Нині енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть», - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Однак необхідність заощаджувати залишається дуже важливою.
«Область має вкладатися в ліміти, які для нас встановлює Укренерго. Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень», - попередив Резніченко, додавши, що енергосистема України все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами.
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Відновити систему можна лиша за умови тотальної економії.
Додамо, раніше стало відомо, які 4 області з 5 грудня переходять до стабілізаційних графіків.
Також нагадаємо, що українцям пояснили, як правильно вмикати електроприлади після повернення електроенергії.
Крім того, Politeka.net писала, що відключати електроенергію українцям хотять за новою системою.