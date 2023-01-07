НБУ запроваджує заходи для активізації внутрішнього боргового ринку, як і було анонсовано у грудні 2022 року. Напередодні Нацбанк ухвалив рішення, що з 11 січня 2023 року банки матимуть змогу покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.
Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.
За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активніший участі банків на первинному ринку ОВДП та у результаті, уникненню емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.
Додамо, Національний банк у грудні 2022 року анонсував запровадження комплексу заходів, спрямованих на посилення монетарної трансмісії та активізацію внутрішнього боргового ринку, одним з яких є надання можливості банкам покривати частину ОР за рахунок бенчмарк-ОВДП.
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Раніше НБУ імплементував ще один захід з відповідного комплексу, підвищивши нормативи формування банками обов'язкових резервів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, хто з українців отримає більше грошей вже у січні.
Також повідомлялося, що з 1 січня запрацював важливий закон щодо щомісячних виплат - хто з українців тепер має право на 20 тисяч гривень.
Крім того, Politeka.net писала про важливі зміни з 1 січня.