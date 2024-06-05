Росіяни наступають на Часовий Яр, ситуація дуже важка – у ЗСУ повідомили подробиці, що зараз відбувається в районі міста.

Ситуація у Часовому Яру, а також на цьому напрямку «вже доба дуже важка».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив доброволець підрозділу "ГРІМ" 41-й ОМБр та політолог Кирило Сазонов.

«Обстріли з усього та постійні штурми. І у нас на самому Часіку, і у сусідів на Кліщівці, Андріївці та в районі Калинівки серйозний заміс. Але що у сусідів зараз зараз складно сказати. Обстріл-штурм це безперервний цикл. Наші теж працюють з них, контр-батарейна боротьба та з техніки», - повідомив Сазонов.

Наступ на Часів Яр.

Боєць уточнив, що у їхньому підрозділі є «трьохсоті» - їх одразу евакуюють, логістика працює.

«Двохсотих у нашому підрозділі нуль. Реально ситуація тяжка. Лезуть. Але – жодних проривів немає. Часіів Яр наш», - запевнив Кирило Сазонов.

Раніше спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що противник активізував зусилля щодо спроби захопити Часів Яр, продовжує наступальні дії на схід від міста.

Наступ на Годинник Яр.

Окупанти намагаються наступати на Часів Яр у мікрорайоні «Канал» та в районі кварталу «Новий», а також штурмують позиції ЗСУ у напрямку Андріївки, Кліщеївки та Івановського.

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