Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що Коаліція охочих дедалі більше окреслює свою майбутню роль у забезпечення миру в Україні, а також активніше долучаються США, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Франція і Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Це ще не ратифікований документ. Ратифікація має бути в майбутньому. Це наполягання України. І зрозуміло, чому. Нам потрібна юридична чистота документів, суспільство має розуміти, має бути довіра. Ми обпечені Будапештським меморандумом. Потрібно розпочинати щонайменше з юридичних гарантій», – зазначає Олександр Мусієнко.

Окрім того, розповідає він, після припинення вогню Британія та Франція створять військові хаби по всій Україні, і це дуже цікавий пункт, тому що раніше йшлося лише про Захід України. А також, додає експерт, буде створено координаційний центр України, Європи і США для спільної роботи армій та посилення співпраці у сфері безпеки.

«Буде організовано моніторинг припинення вогню під керівництвом США за участю європейських країн. Цей пункт ще підлягає розробці. Зараз важко сказати, як буде здійснюватися моніторинг. Financial Times пише, що це буде моніторинг 21 століття за участі великої кількості дронів, супутників, усіх технічних можливостей повітряної та супутникової розвідки США. Для нас принципово важливо, щоб це не була місія ОБСЄ 2.0, яка, на жаль, повною мірою не виконала свої задачі під час АТО. Тому зараз моніторинг має бути дещо інший і, відповідно, має бути забезпечена відповідальність для агресора у разі порушення припинення вогню», – пояснює Олександр Мусієнко.

За його словами, готовність США долучитись до гарантій безпеки для України – це прогрес, і зараз це стимулює Європу до подальших кроків, однак питання територій ще не вирішено, тут найближчими тижнями будуть працювати робочі групи. Але і щодо цих гарантії безпеки, підкреслює експерт, є питання, адже, наприклад, Мелоні виключила відправку військ і заявила, що участь Італії буде визначатись всередині країни, тобто це не надто нагадує статтю 5 НАТО, яка, до речі, теж не передбачає конкретних механізмів.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв пояснив, чому Трамп пропонує не мир, а заморозку війни.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив призначення нового голови СБУ та його заступників.