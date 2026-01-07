Новий графік руху поїздів у Львівській області діятиме у два перыоди на кылькох примыських експресах.

Новий графік руху поїздів у Львівській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У січні та лютому заплановані тимчасові зміни в русі приміських поїздів, пов’язані з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. У зв’язку з цим окремі приміські поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, а деякі рейси можуть бути тимчасово скасовані.

Зокрема, новий графік руху поїздів у Львівській області діятиме у періоди з 8 по 11 січня та з 18 по 23 січня. Зміни торкнуться таких приміських поїздів:

експрес №6021 Львів-Приміський — Ясениця, який курсуватиме за скороченим маршрутом замість сполучення Львів-Приміський — Сянки;

експрес №6022 Ясениця — Львів-Приміський, що також здійснюватиме рух за зміненим маршрутом замість напрямку Сянки — Львів-Приміський.

Пасажирам рекомендують завчасно ознайомитися з оновленим розкладом руху та врахувати ці зміни під час планування поїздок, аби уникнути можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіка руху приміських поїздів, а також постанційний розклад можна у будь-який час переглянути на офіційному сайті Львівської залізниці.

Нагадаємо також, що у Львові на міському маршруті №51, зі сполученням ТРЦ «Victoria Gardens» — Галицьке перехрестя, на лінії курсує 10 сучасних, низькопідлогових автобусів. Зазначимо, що такі автобуси забезпечують зручний доступ до салону для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками, пасажирів старшого віку.

