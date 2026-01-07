Дефіцит продуктів у Харкові виник в першу чергу через завершення сезону вирощування популярної продукції, проте є й інші причини.

Дефіцит продуктів у Харкові призвів до здорожчання одних з найпопулярніших товарів, які полюбляють українців, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розповіли, що відбувається на українському ринку.

Зафіксовано різке зростання цін на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання стала обмежена пропозиція продукції та дефіцит продуктів у Харкові, що пов’язано із завершенням сезону вирощування. Ситуацію на ринку додатково підсилює високий попит з боку споживачів

Додатковий вплив на формування цін чинить імпортна продукція. Імпортні помідори наявні на ринку у незначних обсягах, при цьому їхня вартість також відчутно підвищилася протягом останнього тижня, що підтримує загальний рівень цін на тепличні овочі. В середньому цей товар на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

У результаті споживачі змушені купувати помідори за вищими цінами як у роздрібних торговельних мережах, так і на продовольчих ринках.

Також спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Фахівці пояснюють подорожчання насамперед скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов’язано із завершенням основного сезону вирощування тепличних овочів, унаслідок чого обсяги продукції, доступної для реалізації, істотно зменшилися. За таких умов продавці змушені коригувати ціни в бік зростання, щоб компенсувати обмежені поставки.

Джерело: AgroReview.

