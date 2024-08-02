Спецназівці ГУР завдають потужних ударів по ворогові і попереджають тих росіян, кому вдалося вижити в м'ясних штурмах та розбити окопи, що буде ще гірше.

Однією з найзухваліших операцій ГУР стала висадка десанту у Криму на День Незалежності.

Тоді, 24 серпня 2023 року представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що висадку провели підрозділи ГУР у взаємодії з Військово-морським флотом.

«Цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — заявляв він.

З того дня ГУР не зменшує обертів і продовжує полювання на російських загарбників.

Так, у квітні 2024-го відбулася масштабна атака безпілотників у 8 областях Росії.

Тоді до восьми областей країни-агресорки завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.

Це була спільна операція СБУ, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Дістається росіянам від ГУР і на територіях інших країн. Так, у ГУР натякнули на причетність України до розгрому колони ПВК «Вагнер» у Малі.

«Повстанці отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців», - казав представник ГУР Андрій Юсов.

За словами Юсова, своїми найманцями «вагнерівці» намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І от тепер весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості росії далеко не ті.

Ще одну зухвалу і успішну операцію Головне управління розвідки Міністерства оборони провело в Сирії. Як стало відомо, бійці спецпідрозділу “Хімік” Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по російській базі в Сирії.

Зазначається, що ціллю спецпризначенців ГУР була військова техніка росіян, розташована на аеродромі “Кувейрес” на схід від Алеппо. Росіяни захопили його у 2015 році. удар здійснили наступного дня після зустрічі глави РФ Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

Також наприкінці липня ГУР завершило одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру рф, яка тривала протягом тижня.

Під атакою опинилися онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соцмережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів. Усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії рф проти України.

Ще одну зухвалу операцію ГУР провели на еродромі Оленья в РФ - БпЛА ГУР вразили російський далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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