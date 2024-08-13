Ці дрони та їхні оператори використовують системи штучного інтелекту, щоб уникати перешкод та визначати потенційні цілі .

Моделі ШІ також допомагають Україні передбачати, куди завдати удару. Завдяки цим системам українські солдати знищують танки та збивають літаки з руйнівною ефективністю.

Як повідомив генерал Марк А. Міллі, війна в Україні є далеко не єдиним конфліктом, у якому нові технології змінюють характер військових дій.

На жаль, це майбутнє, до якого Сполучені Штати залишаються непідготовленими.

Їхні війська не повністю готові боротися в середовищі, в якому вони рідко користуються елементом несподіванки. Їхні літаки, кораблі та танки не оснащені для захисту від натиску безпілотників. Військові ще не прийняли штучного інтелекту.

Пентагон не має достатньої кількості ініціатив, спрямованих на виправлення цих невдач, і його поточні зусилля просуваються занадто повільно. Тим часом російські військові розмістили в Україні безліч безпілотників із штучним інтелектом.

А у квітні Китай оголосив про свою найбільшу за майже десятиліття військову реструктуризацію з новим акцентом на нарощування технологічно обґрунтованих сил.

Якщо США хочуть залишатися провідною світовою державою, їм доведеться швидко змінити курс.

Країні необхідно реформувати структуру своїх збройних сил. Американським військовим необхідно реформувати тактику та розвиток лідерства. Їм потрібні нові способи закупівлі обладнання. Їм потрібно закуповувати нові типи спорядження. І їм необхідно краще навчати солдатів управління безпілотниками та використання ШІ.

Джерело: foreignaffairs .

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