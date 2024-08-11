Чи закінчиться війна в Україні у 2025-му році – відповідь на це питання намагаються дати аналітики і військові експерти, посадовці в НАТО і українській розвідці.

Надій на те, що війна в Україні може закінчиться ще у 2024-му вже ні в кого не залишилось. Тому свої прогнози українські і західні експерти вже роблять щодо того, чи можуть бойові дії в Україні закінчитися в 2025-му році.

Так, в НАТО вважають, що війна в Україні продовжуватиметься і після 2025-го року. Більш того, союзників України закликають готуватися до того, що їм потрібно буде зосередитись на підтримці України в «довгостроковій перспективі».

Своїм прогнозом щодо того, чи може закінчитися війна в Україні в 2025-му році поділився і відомий експерт, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чи закінчиться війна в 2025-му році.

Експерт вважає, що війна в Україні не закінчиться і до кінця 2025-го року однак до цього часу у путінської армії може закінчитись механізований ресурс. За словами Коваленка, наприкінці 2025 року або на початку 2026 року у російських окупантів буде велика механізована криза. Ворог не матиме достатньо можливостей своїм військово-промисловим комплексом компенсувати втрати.

Експерт підкреслює, що людського ресурса у ворога достатньо, а от до «повноцінної кризи» призведе саме відстутність механізованої компоненти. Кожного місяця російські окупанти втрачають стільки танків, скільки є в середньостатистичній африканській країні.

Додамо, що в українській розвідці також спрогнозували, чи може закінчитися війна в Україні в 2025-му році.

Чи закінчиться війна в 2025-му році.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, потік добровольців для війни проти України катастрофічно зменшується, тож ворог зіткнувся з кадровим недобором.

«Зараз Міноборони РФ намагається виправити становище. Ворог розуміє — якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію», — заявив Буданов.

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