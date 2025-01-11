В результате проверок 34 деклараций (48% завершенных) выявлены недостоверные сведения на общую сумму 438,5 млн. рублей. грн.

У результаті перевірок декларацій українських чиновників за минулий місяць виявлено порушення в майже половині з них — 48%.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними відомства, в результаті перевірок 34 декларацій (48% завершених) виявлено недостовірні відомості на загальну суму 438,5 млн грн. Правоохоронним органам направлено 35 обґрунтованих висновків, а також складено 4 протоколи про адміністративні порушення.

НАЗК також назвало 10 найбільш серйозних порушень, виявлених під час повних перевірок декларацій у грудні. У списку фігурують наступні посадові особи (імена не розкриваються):

Колишній заступник начальника відділу Закарпатської митниці — недостовірні відомості на понад 306,9 млн грн. Підготовлено висновок для Державного бюро розслідувань.

— недостовірні відомості на понад 306,9 млн грн. Підготовлено висновок для Державного бюро розслідувань. Директор департаменту Київської міськдержадміністрації — недостовірні відомості на 22,3 млн грн. Кримінальне провадження відкрито Національною поліцією.

— недостовірні відомості на 22,3 млн грн. Кримінальне провадження відкрито Національною поліцією. Депутат Харківської міської ради — неправдиві дані про активи на понад 11,3 млн грн. Відкрито кримінальне провадження.

— неправдиві дані про активи на понад 11,3 млн грн. Відкрито кримінальне провадження. Колишній член дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки — недостовірні відомості на понад 7,7 млн грн. Провадження веде Нацполіція.

— недостовірні відомості на понад 7,7 млн грн. Провадження веде Нацполіція. Сільський голова Новолатовської сільради — недостовірні відомості на суму понад 4,5 млн грн. Відкрито кримінальне провадження.

— недостовірні відомості на суму понад 4,5 млн грн. Відкрито кримінальне провадження. Суддя Верховного Суду — ознаки недостовірних відомостей на 1,8 млн грн. Матеріали перевірки передано до НАБУ.

Начальник управління ГУ Держпродспоживслужби в Києві — недостовірні дані на понад 1,3 млн грн. Триває збір доказів.

— недостовірні дані на понад 1,3 млн грн. Триває збір доказів. Ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу — недостовірні відомості на понад 1,1 млн грн. Протокол про адміністративне порушення направлено до суду.

— недостовірні відомості на понад 1,1 млн грн. Протокол про адміністративне порушення направлено до суду. Колишній заступник голови Рівненської райдержадміністрації — недостовірні відомості на 745 тис. грн. Висновок направлено до Нацполіції.

— недостовірні відомості на 745 тис. грн. Висновок направлено до Нацполіції. Колишній голова Держагентства меліорації та рибного господарства — недостовірні відомості на понад 317 тис. грн. Продовжується збір доказів.

У 2024 році НАЗК розпочало 1019 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершено. У 50% завершених перевірок виявлено недостовірні відомості, ознаки незаконного збагачення чи порушення конфлікту інтересів у 358 деклараціях.

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