«Кіровоградобленерго» оприлюднив додаткові графіки відключення світла в Кіровоградській області на 23 січня.

Українців попередили про додаткові гафіки відключення світла в Кіровоградській області на 23 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Слід зважати на графіки тимчасових відключень електроенергії в Кіровоградській області на 23 січня, запроваджені у зв’язку з проведенням масштабних планових робіт на мережах.

В Олександрівській громаді знеструмлення відбуватимуться у різні часові проміжки в таких населених пунктах:

Олександрівка з 09:00 до 13:00 на вулицях:

Захисників Херсону — 1-2, 4-8;

пров. Миру — 4;

Миру — 1-3, 5-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

О. Куценова — 2;

Одеська — 1-8;

Ринкова — 47, 55А, 55Б, 55В, 57А, 74, 76, 78А, 80А, 84, 84А, 86;

пров. Ринковий — 10, 16, 18, 20-21, 23, 25-27, 30, 34, 38, 40;

Севастопольська — 2-4, 6-8, 11;

Шкільна — 109, 111, 113;

Юрія Кулинича — 1-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30А;

Ярослава Мудрого — 1, 1Б, 2, 2А, 3-9, 11-13, 15-16, 18-26, 28-36, 38, 40, 42.

Олександрівка з 10:00 до 16:00 на вулицях:

пров. Незалежності України — 1-2, 2А, 3;

вул.Незалежності України — 89, 91;

Олеся Гончара — 5, 13, 17-18;

Анатолія Касапенка — 2, 4.

Гайдамацьке з 09:30 до 15:30 на вулицях:

пров. Олександра Шаповала — 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20;

Центральна — 80, 90;

Шулима — 26.

Обмеження також стосуються Кропивницького району. Світло вимикатимуть у таких населених пунктах:

Карлівка з 09:00 до 16:00 на вулицях:

Врожайна — 1-23, 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12-19;

Молодіжна — 1, 3-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44;

Нова — 1-3;

туп. Перемоги — 1, 2а;

вул. Перемоги — 2, 4, 6, 8;

Польова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А;

Шабанова — 19.

Покровське з 09:00 до 17:00 на вулиці:

Піщана — 23, 25-28, 31-32, 34, 37, 39, 41-43, 45.

Демешкове з 09:00 до 17:00 на вулиці:

Гагаріна — 37.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

