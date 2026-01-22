Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати.

З січня 2026 року у Південноукраїнську стартує підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті органу місцевого самоврядування. Ініціатива виходить від КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» та пов’язана з ростом витрат на електроенергію, підвищенням цін на послуги Південноукраїнської АЕС і збільшенням прожиткового мінімуму.

За новими розрахунками, централізоване водопостачання обійдеться у 49,34 грн за кубометр із ПДВ, тоді як раніше тариф становив 43,08. Вартість водовідведення зросте до 63,02 за кубометр із ПДВ замість попередніх 57,60.

Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановлено окремий тариф — 25,86 грн за кубометр без ПДВ. Остаточне рішення щодо коригування ставок ухвалить виконавчий комітет міської ради.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати, підтримувати стабільну роботу систем та своєчасно обслуговувати мережі.

Водночас ціни на опалення та гарячу воду залишаються незмінними через державний мораторій на підвищення на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять ознайомитися з проєктом, планувати витрати і стежити за оновленнями на порталі ради, щоб уникнути непорозумінь при оплаті послуг.

Регулярна перевірка показників лічильників і своєчасна оплата допоможуть уникнути зайвих витрат та забезпечити стабільне водопостачання у домі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.