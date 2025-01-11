За даними Служби зовнішньої розвідки, в Росії експерти розглядають всього два варіанти на 2025 рік, які не передбачають перемогу у війні.

Російські експертні кола не вважають перемогу Росії чи військову поразку України базовими сценаріями для 2025 року.

Про це йдеться у щорічній доповіді Російської академії наук "Росія та мир: 2025", на неї посилається Служба зовнішньої розвідки України.

Для реалізації "переможного" сценарію Москві 2025 року потрібні значні додаткові ресурси, організаційні зусилля та сприятливі зовнішні умови.

Російські аналітики говорять про два ймовірні варіанти розвитку подій у 2025 році.

"Перший - у другій половині 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа організує переговорний трек "з позиції сили". Тиск США на Росію передбачатиме посилення санкцій та збільшення постачання озброєння Україні", - йдеться у повідомленні.

За другим сценарієм передбачається продовження бойових дій з поступовим посиленням ударів по території Росії, адже США не зацікавлені в програші України, вклавши значні інвестиції.

Розвідка повідомила, що розбіжності між офіційною позицією Кремля та поглядами експертних кіл не змінюють головну ціль Росії - знищення України як держави.

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