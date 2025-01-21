Пільги діють лише за наявності відповідних документів, а також рекомендується уточнювати умови у перевізників перед подорожжю.

В Україні певні категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, зокрема й діти, але лише до певного віку.

Згідно із Законом "Про автомобільний транспорт", безкоштовно можна подорожувати дітям до 6 років за умови, що вони не займають окреме місце. Однак є кілька нюансів:

Один дорослий може безкоштовно перевезти одну дитину до 6 років на руках.

Для безкоштовного проїзду на міжнародних маршрутах необхідно мати свідоцтво про народження.

Діти від 6 до 14 років

У міських автобусах діти від 6 років можуть подорожувати самостійно, але на міжміських і міжнародних маршрутах — лише в супроводі дорослих. Такі діти повинні купувати квитки за повну вартість, але є пільги для окремих категорій:

Діти з багатодітних родин;

Діти-сироти та без батьківського піклування;

Учні школи мають 50%-ву знижку за наявність учнівського квитка.

Пільги на залізниці

У поїздках "Укрзалізниці" діти від 6 до 14 років подорожують зі знижкою 25%, а діти до 6 років — безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Для посадки на поїзд потрібен документ, що підтверджує вік дитини.

Пільги для студентів

Студенти та учні професійно-технічних училищ можуть купувати квитки на поїзди зі знижкою 50%, маючи студентський або учнівський квиток.

Важливо пам'ятати

Пільги діють лише за наявності відповідних документів. Рекомендується уточнювати умови у перевізників перед подорожжю.

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