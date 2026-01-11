Графік відключення води на тиждень з 12 по 18 січня у Харківській області приніс побутові незручності для великої кількості мешканців регіону.

Графік відключення води на тиждень з 12 по 18 січня у Харківській області ввели через ремонтні роботи на водонасосній станції, повідомляє Politeka.

Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі проінформував очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Графік відключення води на тиждень з 12 по 18 січня у Харківській області передбачає обмеження централізованого водопостачання у низці житлових районів Дергачів.

За словами посадовця, ремонтні роботи на водонасосній станції необхідні для оновлення обладнання та забезпечення стабільного водопостачання у майбутньому.

За попередньою інформацією, обмеження торкнулися мешканців таких вулиць: Сумський Шлях (від Вокзалу до Центру), Каштанова, Європейська, пл. Перемоги, Гната Хоткевича, 93-ї Бригади, Незалежності, Олекси Слісаренка, Миколи Хвильового та Петра Голубенка.

Графік відключення води на тиждень з 12 по 18 січня у Харківській області означає, що постачання у місцевих мешканців буде ише у такі години: з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 21:00.

Місцева влада підкреслює, що ремонтні роботи є плановими та спрямовані на покращення якості водопостачання та стабільності подачі у майбутньому.

У повідомленні йдеться, що дані ремонтні роботи і, відповідно незручності для місцевих жителів, триватимуть аж до 22.01.2026 року.

Громадяни можуть стежити за актуальною інформацією у місцевих джерелах та Telegram-каналі Дергачівської МВА.

Також планується, що після завершення ремонтних робіт водопостачання відновиться у повному обсязі і без обмежень, а місто отримає оновлену водонасосну станцію, здатну забезпечувати стабільну роботу системи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.