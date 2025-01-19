Особливо обговорюваним став момент, коли учасники концерту згадали покійну російську актрису Євгенію Добровольську.

Український співак Іван Дорн, який від початку повномасштабної війни Росії проти України перебуває за кордоном, знову опинився в епіцентрі скандалу.

Цього разу виконавець взяв участь у заході із російськими артистами у Берліні, що викликало неоднозначну реакцію серед української аудиторії. На своїй сторінці в Instagram Дорн опублікував кадри з вечірки, а відео з його виступом швидко розлетілося мережею.

Як стало відомо, захід був організований російським режисером Кирилом Серебренніковим, якого в Росії називають представником опозиції. Однак Серебренников, засудивши війну, також заявляв про необхідність допомагати сім'ям російських військових, що викликає сумніви щодо його реальної позиції.

На сцені, крім Дорна, виступали російські діячі культури, такі як Чулпан Хаматова, Варвара Шмикова, Микита Кукушкін, Гоша Кудренко та інші.

Особливо обговорюваним став момент, коли учасники концерту згадали покійну російську актрису Євгенію Добровольську. Свого часу вона підтримала анексію Криму, незаконно відвідувала острів і відкрито демонструвала свою лояльність до політики Кремля.

Під час виступу Іван Дорн з'явився на сцені з Гошею Кудренко та Микитою Єлєнєвим. Усі троє тримали в руках плакати з написами "біженці" та "вигнанці".

Примітно, що на відміну від своїх російських колег Дорн виконував пісні українською мовою. Завершуючи свій виступ, артист сказав: "Нехай ми переможемо".

Проте, участь у концерті з росіянами, що навіть позиціонують себе як "хороші росіяни", викликала шквал критики на адресу Дорна. Чимало українців вважають, що підтримка подібних заходів неприпустима в умовах війни, коли українці щодня втрачають життя у боротьбі проти російської агресії.

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