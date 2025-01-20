Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави - посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала у столиці директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків країни, який підтримував російську армію фінансово.

Деталі скандальної справи розкрили у СБУ.

За даними слідства, затриманий регулярно переказував кошти для потреб окупаційних угруповань рф. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення він відкрив рахунок на одній із найбільших криптовалютних платформ світу. Через цю біржу посадовець переводив гроші на цифрові гаманці, які належать російським військовим угрупованням. Точні суми «донатів» наразі встановлюють правоохоронці.

Як з’ясували слідчі, інформацію про збори коштів для потреб армії рф підозрюваний отримував через тематичні Телеграм-канали.

СБУ задокументувала всі дії посадовця та провела його затримання у Києві. Під час обшуків у помешканні було виявлено: паспорт громадянина рф, російські рублі, мобільні телефони, комп’ютер із доказами незаконної діяльності.

Підозрюваному оголошено обвинувачення за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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