Екс-нападник київського "Динамо" Олег Саленко відреагував на слова російського футболіста Олександра Кокоріна, який хоче побачити матч між Росією і Україною на Євро-2020
Так Саленко заявив, що він вітає такі ідеї, хоча і не вірить в реальність.
"Згоден, пора вже закінчувати цю дурницю між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України і Росії. Може бути, навіть на нейтральній території. Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться", – цитує Саленко Meta-ratings.com.ua.
На думку треба закінчувати цей конфлікт":
"Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій. Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбасу повертатися до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", – заявив Саленко.
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До речі, українська чемпіонка Олена Колесник висловилася щодо деяких політиків і журналістів, які задають спортсменам провокаційні питання.
"протягом шести років у нас твориться справжній жах, і за рахунок цього жаху хайпуют всі кому не лінь. Я не розумію, чому журналісти задають питання "Чий Крим?" спортсмену Усику або артистці MARUV. У кого ви питаєте? Чому не запитайте у політиків, у військових?
Ось ці люди повинні відповісти на це питання. На чому ви хайпуете, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома? Знову ж таки страшно. Страшно, що вз**бут [покарають]", – заявила Колесник.
Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".
Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".
Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".