Михайло Горбачов потрапив в лікарню з серйозним захворюванням
Інформацію про свою госпіталізацію підтвердив сам політик. Він повідомив, що знаходиться в лікарні, так як цього вимагає його здоров'я.
Як стало відомо, госпіталізація першого і єдиного президента СРСР пов'язана із запаленням легенів. Горбачов прокоментував новини про свої проблеми зі здоров'ям.
«Зараз нічого, але я в лікарні, поки немає можливості навіть відірватися на відвідування дому», - заявив політик.
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Зазначимо, що 2 березня Горбачову виповнилося 88 років. У минулому році він також потрапляв до лікарні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі з'явилося актуальне фото президента СРСР Михайла Горбачова.
Колишній президент СРСР Михайло Горбачов розкрив своє ставлення до можливості зняття мораторію на смертну кару в Росії.
Його слова навів головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.
«Я проти смертної кари. Багато помилок. Неефективно. І безглуздо», — передав думку Горбачова Венедиктов.
Він також прикріпив актуальну фотокартку 88-річного колишнього президента СРСР. 88-річний Горбачов гладко поголений, одягнений в синє поло і сірий піджак, на руці — годинники. Під очима можна помітити кола, крім цього, на обличчі важко розгледіти зморшки.
Зазначимо, що про скасування мораторію на смертну кару в Росії заговорили після вбивства в Саратові дев'ятирічної Лізи.
Також раніше Олексій Венедиктов під час поїздки в Київ розповів про стан здоров'я батька перебудови, екс-президента СРСР Михайла Горбачова.
«З головою все в порядку, ходить дуже важко, накопичилися багато хвороб ну, йому 88. Останні два роки — дуже погано: він вже шість місяців живе в лікарні», — зазначив Венедиктов.
Також журналіст повідомляє, що Горбачов іноді йому пропонує зустрітися в ресторані і Венедиктов не може відмовитися від обіду.
«За рекомендацією нашого лікаря ми п'ємо пиво, і Михайло Сергійович зараз п'є пиво. Раніше пили горілочку», — поділився Венедиктов.
Нагадаємо, Горбачову поставили невтішний діагноз, політик в лікарні.
Як повідомляла Politeka, Горбачов при смерті: з'явилася термінова заява.
Також Politeka писала, що у Росії показали, як Горбачов виглядає насправді: «неможливо дивитися».