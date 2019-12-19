Михайло Горбачов потрапив в лікарню з серйозним захворюванням

Інформацію про свою госпіталізацію підтвердив сам політик. Він повідомив, що знаходиться в лікарні, так як цього вимагає його здоров'я.

Як стало відомо, госпіталізація першого і єдиного президента СРСР пов'язана із запаленням легенів. Горбачов прокоментував новини про свої проблеми зі здоров'ям.

«Зараз нічого, але я в лікарні, поки немає можливості навіть відірватися на відвідування дому», - заявив політик.

Зазначимо, що 2 березня Горбачову виповнилося 88 років. У минулому році він також потрапляв до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі з'явилося актуальне фото президента СРСР Михайла Горбачова.

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов розкрив своє ставлення до можливості зняття мораторію на смертну кару в Росії.

Його слова навів головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

«Я проти смертної кари. Багато помилок. Неефективно. І безглуздо», — передав думку Горбачова Венедиктов.

Він також прикріпив актуальну фотокартку 88-річного колишнього президента СРСР. 88-річний Горбачов гладко поголений, одягнений в синє поло і сірий піджак, на руці — годинники. Під очима можна помітити кола, крім цього, на обличчі важко розгледіти зморшки.

Зазначимо, що про скасування мораторію на смертну кару в Росії заговорили після вбивства в Саратові дев'ятирічної Лізи.

Також раніше Олексій Венедиктов під час поїздки в Київ розповів про стан здоров'я батька перебудови, екс-президента СРСР Михайла Горбачова.

«З головою все в порядку, ходить дуже важко, накопичилися багато хвороб ну, йому 88. Останні два роки — дуже погано: він вже шість місяців живе в лікарні», — зазначив Венедиктов.

Також журналіст повідомляє, що Горбачов іноді йому пропонує зустрітися в ресторані і Венедиктов не може відмовитися від обіду.

«За рекомендацією нашого лікаря ми п'ємо пиво, і Михайло Сергійович зараз п'є пиво. Раніше пили горілочку», — поділився Венедиктов.

Нагадаємо, Горбачову поставили невтішний діагноз, політик в лікарні.

Як повідомляла Politeka, Горбачов при смерті: з'явилася термінова заява.

Також Politeka писала, що у Росії показали, як Горбачов виглядає насправді: «неможливо дивитися».