Росіяни не витримали і запитала Путіна про дітей

Володимир Путін відмовився відкрито визнати своїх дочок

У четвер, 19 грудня президент РФ провів велику щорічну прес-конференцію. Одне з останніх запитань заходу виявилося особливо непростим для господаря Кремля: журналістка на очах у всіх попросила його визнати власних дітей (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Питання особистостей дочок Путіна давно хвилює громадськість. Дівчата зникли з інформаційного простору багато років тому, а сам президент РФ відмовляється говорити про них. Навіть нинішні імена дітей Путіна лише передбачувані: Катерина Тихонова і Марія Воронцова.

Так, журналістка «Російської служби Бі-Бі-Сі» Фаріда Рустамова поцікавилася у Путіна:

«Коли ви вже визнаєте, що це ваші діти і коли вони стануть публічними і відкритими для суспільства, як діти інших світових лідерів?».

Втім, Путін і на цей раз не зміг відкрито визнати дочок і як зміг ухилився від відповіді. У своєму висловлюванні він називав згаданих журналісткою дівчат не інакше як «двома жінками».

У той же час Путін виявився в курсі справ компанії «Іннопрактика», директором якої є Тихонова, і про діяльність якої також запитала журналістка.

«Ви згадали одну жінку, другу. Згадали їх особисті частки, обсяг бізнесу. Просто позначили факт. Коли ви покопаетесь в цьому, ви зрозумієте, який там бізнес, чи є він там, кому він належить, хто там допомагає», - заявив Путін.

Після цього він продовжив говорити виключно про компанію, не згадуючи своїх дочок.

За непідтвердженою інформацією, Катерина Тихонова – молодша, а Марія Воронцова – старша дочки президента РФ. Тихонова є гендиректором фонду «Іннопрактика», який в 2018 році отримав рекордну виручку в 488 млн рублів. Воронцова, за даними ЗМІ, є співвласницею АТ «Номеко».

Також ми писали, що на своїй прес-конференції Путін приписав українські території до складу Російської Федерації і заявив, що обов'язково з усім розбереться.

Глава країни-аггресора зазначив, що Володимир Ленін винен у тому, що етноси були розділені і прив'язані до різних територій.

Завдяки цьому вони і отримали можливість вийти із складу Радянського Союзу.

Путін не згоден з тим, як були розподілені території, адже вони на його думку, не відповідають традиційним місць проживання інших народів.

Нагадаємо, Путін їде в Україну: президент РФ одним словом видав свій скандальний план.

Як повідомляла Politeka, Путін вирішив створити нову колонію на території України.

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