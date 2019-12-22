У Росії заявили про можливі дострокові президентські вибори, які відбудуться вже у наступному році
Як повідомляє Politeka, про це розповів головний комуніст Росії Геннадій Зюганов під час конференції.
«У вересні я не виключаю, що можуть бути дострокові президентські вибори», - зазначив він.
При цьому, за його словами, у комуністів нібито є все необхідне для участі у цих виборах, тому у Путіна фактично «немає шансів».
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Як сообщщалось раніше, в інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна після того, як розкрили мета його правління. Знімок опублікував Олександр Торн в Facebook.
«Ось так правильніше», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно білборд, на якому після озброєння намальований Путін і його спільники. Доповнює знімок напис фраза: «Після нас тиші». Це стало причиною цієї істерики серед користувачів.
«Які огидні пики», «у цей ряд можна додати ще багато кого», «ми це зрозуміли, що так і буде…», «Пустеля ж після «хоч потоп», «і мертві з косами стоять», «головні санітари», «Після них, Саша, не тиша. Після них мертва тиша», «а до пик ще й хор такий древнегреческийтрагический. Навздогін їм можна гарпій запульнуть»,- пишуть вони.
Також ми писали про те, що Путін знову осоромився на публіці. Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні